Lažen alarm za Messija in Suareza, pod avtomobiloma ni bilo bombe

Lionel Messi in Luis Suarez skupaj z družinama dopustujeta na Ibizi, njuna avtomobila pa sta parkirana na letališču El Prat v Barceloni. Po telefonskem klicu in prijavi, da je pod njunima avtomobiloma nameščena bomba, so varnostniki in policisti z zato usposobljenimi psi preiskali avtomobila in ugotovili, da je šlo za lažno prijavo.

Luis Suarez se bo sicer na priprave Barcelone vrnil v sredo, Lionel Messi pa ima ob statusu prvega Barceloninega zvezdnika po Copi Americi počitnice podaljšane do 4. avgusta.