Lazio tik za Napolijem, Juve skočil na četrto mesto

Lazio, za katerega je edini zadetek v 69. minuti dosegel rezervist Luka Romero, je s tem izkoristil sredin spodrsljaj Milana in ga prehitel na drugem mestu. Juventus, pri katerem je bil edini strelec Moise Kean, mrežo je zatresel v 69. minuti, pa je prehitel Atalanto in je zdaj četrti. Za vodilnim Napolijem zaostaja za deset, za Laziom in Milanom pa vsega dve točki.