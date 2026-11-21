Como se je po porazu v prejšnjem krogu proti Interju vrnil na zmagovita pota, za osmo zmago in vsaj začasni skok na četrto mesto sta zadela Jacobo Ramon v prvem in Lucas Da Cunha v drugem polčasu.
Nedeljski spored bosta odprla Juventus in Venezia, Bologna bo igrala proti Udineseju Sandija Lovrića, Sassuolo proti Genoi, Milan proti Frosinoneju, Atalanta Relje Obrića pa proti Interju.
V ponedeljek bo še Monza Aljaža Strajnarja gostila Fiorentino.
Na vrhu lestvice ima Lazio 32 točk, Inter jih ima 28, Roma 27, Como 26, Milan 24, Frosinone, ki je na šestem mestu, to kot zadnje vodi v evropska tekmovanja, pa 20.
Italijansko prvenstvo, 12. krog, izidi sobotnih tekem:
Como - Cagliari 2:0 (1:0)
Lazio - Lecce 3:0 (1:0)
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