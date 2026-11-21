Como se je po porazu v prejšnjem krogu proti Interju vrnil na zmagovita pota, za osmo zmago in vsaj začasni skok na četrto mesto sta zadela Jacobo Ramon v prvem in Lucas Da Cunha v drugem polčasu.

Nedeljski spored bosta odprla Juventus in Venezia, Bologna bo igrala proti Udineseju Sandija Lovrića, Sassuolo proti Genoi, Milan proti Frosinoneju, Atalanta Relje Obrića pa proti Interju.