Lazio prekrižal načrte Atalanti, Bergamasci že deset točk za Interjem

Po tem, ko je Inter v soboto le remiziral proti Fiorentini, je imela Atalanta priložnost, da se tekmecu v boju za naslov italijanskega prvaka približa. A njene načrte so prekrižali nogometaši Lazia. V 54. minuti je zadetek za goste dosegel Danec Gustav Isaksen in s tem postavil tudi izid tekme, Lazio pa dvignil na šesto mesto.

Ostale tri nedeljske tekme so prinesle tri remije, tekmi med Leccejem in Venezio ter Torinom in Verono so se končali z 1:1, brez zadetkov pa sta se razšla Empoli in Cagliari.

Inter ima po 31. krogu štiri točke prednosti pred Napolijem, ki v ponedeljek igra s četrtouvrščeno Bologno. Tretje mesto zaseda Atalanta, ki pa je že deset točk za Milančani. Na petem mestu je Juventus, ki ga danes čaka obračun z osmo Romo.