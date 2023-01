Lazio s pokrom golov odpihnil aktualne prvake

Nogometaši Lazia in Milana so v slogu sklenili 19. krog italijanske Serie A. Ekipa iz italijanske prestolnice je aktualne prvake odpravila s kar 4:0 in na tretjem mestu prehitela drugio ekipi iz Milana - Inter.

Sergej Milinković-Savić in Mattia Zaccagni sta bila strelca v prvem, Luis Alberto z bele pike in Felipe Anderson pa v drugem polčasu. icon-link Statistika tekme Lazio - Milan FOTO: Sofascore.com V soboto je Verona premagala Lecce z 2:0, vodilni Napoli je v gosteh z enakim izidom odpravil Salernitano, Torino pa v Firencah Fiorentino z 1:0. V nedeljo je Sampdoria brez Martina Turka z 0:1 izgubila proti Udineseju Jake Bijola in Sandija Lovrića, Monza in Sassuolo sta igrala 1:1, Spezia je brez pomoči Tia Cipota izgubila proti Romi z 0:2, Juventus in Atalanta pa sta se razšla s 3:3. V ponedeljek je Bologna igrala 1:1 s Cremonesejem, Inter pa je brez Samirja Handanovića izgubil z 0:1 proti Empoliju, pri katerem ni igral Petar Stojanović, prav tako pa v kadru ni bilo Lovra Štubljarja. Na lestvici ima Napoli na vrhu 50 točk, sledijo pa Milan z 38 ter Lazio, Inter in Roma s po 37 točkami. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke