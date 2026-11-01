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Nogomet

Lazio sam na vrhu italijanske lige, Juventus ugnal Napoli

Rim, 01. 11. 2026 22.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Andrea Pinamonti

Nogometaši Lazia bodo po 10. krogu italijanskega nogometnega prvenstva sami na vrhu lestvice. Po sobotnem porazu Interja so si Rimljani z današnjo zmago proti Cagliariju z 2:1 priigrali tri točke prednosti pred Milančani.

M'bala Nzola je v 20. minuti sicer Sardince popeljal v vodstvo, toda za preobrat in šesto zaporedno zmago sta nato poskrbela Gustav Isaksen v 36. in Andrea Pinamonti v 83. minuti.

Juventus je doma proti Napoliju slavil z 2:0. Prvi polčas se je končal brez golov, v drugem pa je v 70. minuti domače v vodstvo popeljal Kerim Alajbegović. Pet minut pozneje so Neapeljčani ostali še brez izključenega Luce Marianuccija, številčno prednost pa je stara dama izkoristila v 87. minuti, ko je Jeremie Boga zadel s približno 20 metrov.

Pred tem je Como z 1:0 odpravil Venezio in ostaja na četrtem mestu, Frosinone pa je šesti, po slavju z 2:0 proti Torinu ima 20 točk. Lecce je doma izgubil proti Genoi z 1:2, vsi trije goli so padli v prvem polčasu.

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Nogometaši Milana pa so bili v soboto zmagovalci osrednje tekme kroga. V mestnem derbiju so s 3:1 premagal Inter ter se mu približali na lestvici. V serie A dva kluba ostajata brez poraza, to sta vodilni Lazio in tretjeuvrščena Roma, ki je v soboto v Vidmu s 5:2 ugnala Udinese, pri katerem Sandi Lovrić ni dobil priložnosti za igro.

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