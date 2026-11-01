Lazio sam na vrhu italijanske lige, Juventus ugnal Napoli

M'bala Nzola je v 20. minuti sicer Sardince popeljal v vodstvo, toda za preobrat in šesto zaporedno zmago sta nato poskrbela Gustav Isaksen v 36. in Andrea Pinamonti v 83. minuti.

Juventus je doma proti Napoliju slavil z 2:0. Prvi polčas se je končal brez golov, v drugem pa je v 70. minuti domače v vodstvo popeljal Kerim Alajbegović. Pet minut pozneje so Neapeljčani ostali še brez izključenega Luce Marianuccija, številčno prednost pa je stara dama izkoristila v 87. minuti, ko je Jeremie Boga zadel s približno 20 metrov.

Pred tem je Como z 1:0 odpravil Venezio in ostaja na četrtem mestu, Frosinone pa je šesti, po slavju z 2:0 proti Torinu ima 20 točk. Lecce je doma izgubil proti Genoi z 1:2, vsi trije goli so padli v prvem polčasu.