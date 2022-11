Lazio vladar večnega mesta, Juventus na kolena spravil Inter

Nogometaši Lazia so v 13. krogu italijanskega prvenstva zmagali na rimskem derbiju, kjer so bili z 1:0 boljši od Rome. S tem je Lazio skočil na tretje mesto v serie A in zaostaja dve točki za drugouvrščenim Milanom. Juventus je v zadnji tekmi kroga pred domačimi navijači premagal Inter z 2:0.

icon-expand Statistika tekme Juventus – Inter FOTO: Sofascore.com Za vodstvo Juventusa je v 52. minuti po podaji Filipa Kostića poskrbel Adrien Rabiot. Kostić je bil podajalec tudi pri drugem zadetku črno-belih Nicola Fagiolija. Žoga je po njegovem strelu zadela Robina Gosensa in končala za hrbtom Andrea Onanaja. Juve je s tem prehitel Inter na lestvici in je zdaj peti s 25 točkami. Inter ima točko manj in je sedmi. V mestnem derbiju v Rimu si je več priložnosti pripravila Roma, a zasedba Joseja Mourinha s tekme ni odnesla točk. Edini zadetek za Lazio je v 29. minuti dosegel Felipe Anderson. icon-expand Statistika tekme Roma – Lazio FOTO: Sofascore.com Na prvi nedeljski tekmi je Bologna ugnala Torino z 2:1. Gostje so sicer vodili po prvem delu igre, ko je v 26. minuti Saša Lukić uspešno izvedel najstrožjo kazen. V drugem polčasu je nato najprej izenačil rezervist Riccardo Orsolini, za zmago pa je devet minut kasneje zadel Stefan Posch. Fiorentina je na gostovanju premagala Sampdorio z 2:0, ki tako ostaja na predzadnjem mestu serie A s šestimi točkami. Za zgodnje vodstvo Fiorentine je v četrti minuti poskrbel Giacomo Bonaventura, Nikola Milenković pa je po odmoru razblinil vse dvomu o zmagovalcu. Monza je bila pred domačimi navijači z enakim rezultatom boljša od Verone. To je že osmi zaporedni poraz Verone, ki s petimi točkami ostaja na dnu ligaške lestvice.