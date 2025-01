Lazio zaradi deljenja neprimernih fotografij odpustil skrbnika klubske maskote

Po vsaki tekmi se je z moštvom slikal pravi orel in njegov skrbnik je bil Juan Bernabe , ki pa so mu pri klubu pokazali vrata, potem ko je objavljal neprimerne fotografije na družbenih omrežjih.

"Šokirani smo. Klub in tudi orel ne moreta več biti poznana v povezavi z osebo, ki se poslužuje takšnega vedenja," so zapisali v izjavi za javnost pri Laziu.

V preteklosti je bil Bernabe že suspendiran s strani kluba zaradi fašističnih pozdravov, po tekmi z Interjem leta 2021 so ga navijači posneli, kako v dresu Lazia vzklika nekdanjemu fašističnemu voditelju - Duce, Duce. A je tudi po teh izpadih ostal pri klubu, zdaj pa so sodu izbile dno sporne fotografije.

Pri Laziu pa so danes odpustili tudi klubskega zdravnika, ki je bil odgovoren za sobotno plastično operacijo, namenjeno izboljšanju spolnih sposobnosti 56-letnega skrbnika klubske maskote.

V pogovoru z novinarji pred stavbo italijanskega parlamenta v Rimu je 67-letni senator in lastnik kluba Lazio Claudio Lotito dejal, da je moštvenega zdravnika Gabrieleja Antoninija odpustil "s svetlobno hitrostjo", potem ko se je pojavil na kontroverznih fotografijah in videoposnetkih. Te je na družbenih medijih objavil Bernabe in na njih ponosno razkazuje svojo novo moškost po operaciji.

Bernabe, po rodu Španec, je sicer javni podpornik skrajno desne španske politične stranke Vox in občuduje nekdanja diktatorja v Italiji in Španiji Benita Mussolinija in Francisca Franca.

"V 67 letih nisem niti enkrat zamudil maše, v vseh pogledih se obnašam neoporečno, borim se za spremembe in moralo, ti pa se tako obnašaš?" se je predsednik kluba Lotito pridušal o Bernabeju, poroča tiskovna agencija AGI. "Z nami je bil 15 let, a sem ga odpustil v eni uri, ker nikomur ne odgovarjam."

Lotito je dejal, da sta bila oba odpuščena zaradi kršitve "Laziovega etičnega kodeksa, ki zahteva vedenje, ki odraža prave vrednote športa". Dodal je, da odstavitev Bernabeja pomeni, da orel z imenom Olimpia ne bo več letal visoko po rimskem stadionu Olimpico, saj je prisotnost orla "vezana na to osebo".

"Pripeljal sem maskoto orla, da bi vzbudil navdušenje in strast med podporniki, otroci, vendar se je oseba, ki je skrbela za tega orla, obnašala moralno podlo," je še dejal predsednik kluba.