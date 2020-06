Lazio z dobrodelnim projektom do polnih tribun

Tudi v italijanski ligi bodo tekme do nadaljnjega pred praznimi tribunami in brez navijačev. Vseeno pa si bodo privrženci Lazia lahko zagotovili "virtualno mesto" na tribuni, tako da bodo odšteli slabih 40 evrov in poslali svojo fotografijo, ki bo nato odtisnjena na silhueti (75x45 cm) in bo dobila mesto na tribuni rimskega stadiona. In bo tam vse do takrat, ko se bodo vrata stadionov za navijače znova odprla.

Izkupiček omenjene akcije bo šel v dobrodelne namena, italijanskemu Rdečemu križu, gre za podporo vsem zdravstvenim delavcem, ki so delali v zahtevnih razmerah v času novega korona virusa."Smo hvaležni, da lahko sodelujemo v tej akciji, ker ima izjemno simbolno vrednost. Z veseljem si predstavljam virtualni objem vseh navijačev s pomočjo silhuet navijačev, ki bodo predstavljali konkretno podporo tistim, ki so se vse te mesece borili na prvih linijah proti temu virusu. To bo naša pomoč aktivnostim italijanskega Rdečega križa," je dejal presednik Lazia Francesco Rocca.

Tekmovanje v Serie A, ki ga je 9. marca prekinila epidemija novega koronavirusa, se bo nadaljevalo 20. in 21. junija, ko bodo najprej odigrali zaostale tekme 25. kroga, nato pa sledi nadaljevanje. Juventus (63 točk) vodi na lestvici s točko prednosti pred Laziom, tretji milanski Inter je zbral 54 točk, Atalanta iz Bergama pa je na četrtem mestu z 48 točkami.