Piatek se že 'izplačuje': Poljak z goloma Milan odpeljal v polfinale pokala

Milančaniso pred letom dni obstali na zadnji stopnički, potem ko jih je Juventus v finalu povozil gladko s 4:0, letos pa so bili pred tekmo z Napolijemodločeni, da gredo do samega konca. In res, po zadetkih Poljaka Krzysztofa Piatka, v prvem polčasu, ta je le pred nekaj dnevi prestopil iz Genoe, so se uvrstili v polfinale italijanskega pokalnega tekmovanja. Napolije imel sicer precej več od igre na San Siru, tudi lepše priložnosti, ta nikakor niso uspeli zadeti.Iznajdljivi Krzysztof Piątek je tako že na svoji prvi tekmi kot član udarne postave Milana potrdil, da bo velika spomladanska okrepitev rdeče-črnih v boju za preboj v Ligo prvakov v naslednji sezoni, kar je veliki cilj Milančanov.



Izid:

Milan - Napoli 2:0 (2:0)

Piatek 18., 27.