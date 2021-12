Empoli do točke na gostovanju v Torinu

Pred tekmo sta bila Empoli in Torino soseda na lestvici, a je imel prvi dve točki več. Tudi po njej je razmerje ostalo nespremenjeno, le da se je po neodločenem izidu Empoli povzpel na 11. mesto. Bolje je sicer kazalo Torinu, saj je hitro povedel z zadetkoma Tommasa Pobege in Marka Pjace v 10. in 15. minuti. Gostje, pri katerih je Petar Stojanović odigral vso tekmo, Leo Štulac pa ni dobil priložnosti za igro, so odgovorili v 34. minuti, pred tem so domači ostali brez Wilfrieda Singa, ki je dobil rdeči karton. V 34. minuti je znižal Simone Romagnoli, Andrea La Mantia pa je zagotovil točko v 72.

V tem krogu je sicer Inter s Samirjem Handanovićem premagal Spezio z 2:0. Vodilni Napoli je pri Sassuolu iztržil točko za 2:2, drugouvrščeni Milan pa je s 3:0 zmagal pri Genoi. Atalanta Josipa Iličića je Venezio Domna Črnigoja prepričljivo premagala s 4:0, zadnjeuvrščena Salernitana Vida Belca je proti Juventusu izgubila z 0:2.

Izida, italijanska liga, 15. krog:

Torino – Empoli 2:2 (2:1)

Pobega 10., Pjaca 15.; Romagnoli 34., La Mantia 72.

RK: Singo 32./Torino

Petar Stojanović je igral vso tekmo, Leo Štulac je sedel na klopi.