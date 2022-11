Lažnega Neymarja v Katarju obkolili navijači

Kot je razvidno s fotografij, je imel enako barvo las, obliko brade in celo enake tetovaže. Oblečen je bil v trenirko brazilskega kluba, v roki je nosil nahrbtnik znamke Louis Vuitton. Med hojo proti tribunam so ga obkrožili prvi oboževalci nogometne zvezde, s katerimi je posnel nekaj fotografij, videoposnetke je zajemal tudi sam. Dvojnik je pretental tudi varnostnike, ki so ga pospremili v notranjost in naprej do tribun, piše portal Sport bible.

Po tekmi, kjer je z 1:0 slavila ravno Brazilija, ga je obkolila večja množica navijačev in oboževalcev brazilskega športnika. Ti so s klici "Neymar" poskušali pridobiti pozornost nogometašu podobnega moškega ter proti njemu iztegovali roke. Po tekmi so ga obkrožili tudi uradni katarski varnostniki in ga pospremili do igrišča.