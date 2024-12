Le en kapetan v Premier ligi ni nosil mavričnega traku, klub odkril razlog

"Z ponosom podpiramo kampanjo Rainbow Laces Premier lige in stojimo ob strani skupnosti LGBTQ+ pri spodbujanju enakosti in sprejemanja," je Ipswich zapisal v ponedeljkovi izjavi za javnost.

"V sklopu letošnje kampanje so člani moške in ženske prve ekipe kluba obiskali tedenski nogometni dogodek LGBTQ+ naše fundacije, klub pa je tudi podpisal skupno zavezo solidarnosti in vključevanja skupaj z Nottingham Forest pred sobotno tekmo. Vrsta nadaljnjih pobud je načrtovana ob domači tekmi v torek proti Crystal Palace, vključno z prevzemom velikega zaslona na stadionu v trenutkih pred začetkom tekme," so podporo skupnosti LGBTQ+ dodatno potrdili pri Ipswichu.

Nato pa so pojasnili razlog za Morsyjevo odločitev: "Hkrati spoštujemo odločitev našega kapetana Sama Morsyja, ki se je odločil, da ne bo nosil mavričnega kapetanskega traku zaradi svojih verskih prepričanj."