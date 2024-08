Parižani sezono začel z visoko zmago

Klub iz Pariza kljub odhodu Kyliana Mbappeja v Real Madrid velja za prvega favorita tudi v letošnji sezoni. Parižani so z 961 milijonov evrov vrednim moštvom še vedno prvi kandidati za 13. naslov francoskega prvaka, tretjega zaporednega in 11. v zadnjih 13 letih.

PSG je to tudi potrdil, čeprav ne povsem brez težav. Kang-In Lee je sicer že v tretji minuti poskrbel za vodstvo, a so se nato domači vrnili, Gautier Lloris je v 48. minuti izenačil. Pet minut pozneje pa so zadeli še enkrat, toda gol Josue Casimirja ni obveljal zaradi igre z roko.

Ko je že kazalo, da bodo domači zdržali in dobili veliko točko, pa je pariški napad v zadnjih petih minutah povsem prerešetal mrežo Le Havra. Ousmane Dembele v 85., Bradley Barcola minuto pozneje in Randal Kolo Muani v 90. z bele točke so poskrbeli za na koncu visokih 4:1 in pričakovane prve tri točke.

V francoski ligi bo tudi v tej sezoni nekaj slovenskega trenerskega pridiha, Luka Elsner se je preselil k Reimsu po dveh sezonah v Le Havru. Prva tekma ga čaka v soboto ob 19. uri proti Lillu.

Izid, francoska liga, 1. krog:

Le Havre - PSG 1:4 (0:1)