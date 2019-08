Le Parisien: Barcelona je PSG poleg Coutinha ponudila tudi Vidala

V Pariz je odpotovala močna delegacija Barcelone s športnim direktorjem in nekdanjim branilcem kluba Ericom Abidalom , ki sta mu v domovini družbo delala klubski direktor Javier Bordas in brazilski agent Andre Cury , ki deluje kot posrednik med Katalonci in Paris Saint-Germainom . Sestanek naj ne bi trajal dolgo, že zdaj pa je jasno, da se predsednik Barce Josep Maria Bartomeu ne bo podal niti v Liverpool, kjer je v petek na sporedu sestanek izvršnega odbora Zveze evropskih klubov (ECA).

Neymar je za povratek k Barceloni pripravljen sprejeti tudi precej nižjo plačo, ki bi se mu v primerjavi s pariško znižala za kar 15 milijonov evrov, je za BBC Radio 5 Live povedal dobro obveščeni katalonski novinar Guillem Balague. "Z veseljem bi pristal na znižanje plače z 38 milijonov evrov neto na 23 milijonov evrov neto," je dejal Balague. "To je zanimiva situacija pri Barceloni. Čutijo, da se morajo res potruditi, da bi ga dobili nazaj. Lionel Messi, Gerard Pique in Luis Suarez si želijo, da bi se vrnil, a tudi predsedniku Josepu Marii Bartomeuu sta ostali le še dve leti mandata in želi si zapustiti veliko zapuščino. Si lahko predstavljate vse tiste igralce, ki so bili omenjeni, in zraven še Neymarja?"

Tam bi se lahko srečal s pariškim stanovskim kolegom Naserjem Al-Kelaifijem, ki bo zaradi barvite preteklosti s trenutnim vodstvom katalonskega ponosa zelo trd oreh, kar se tiče pogajanj za prestop Neymarja Jr. Pariški dnevnik Le Parisienje razkril nekaj podrobnosti prvega sestanka med PSG in Barco v francoski metropoli, po njihovih informacijah je, vsaj malce nepričakovano, poleg brazilskega napadalnega vezista Philippa Coutinhain denarja španska prvakinja ponudila tudi čilskega srednjega vezistaArtura Vidala.

Želijo vsaj sto milijonov in dva igralca

Z 32-letnim Čilencem, nekdanjim članom Cola-Cola, Bayerja Leverkusna, Juventusa in Bayerna, so Katalonci očitno želeli še dodatno znižati znesek, ki ga od njih za povratek Neymarja Jr. na Camp Nou zahteva PSG (bojda več kot 200 milijonov evrov). Vidal je sicer odigral solidno sezono v prvi ekipi španskih prvakov, ki pa so se ga očitno pripravljeni odkrižati, glede na to, da imajo s prihodom Nizozemca Frenkieja de Jongav kadru odločno preveč vezistov.

"Tako bi bila cena prestopa (Neymarja Jr., op. a.) veliko nižja od 60 milijonov evrov, čemur pa pri PSG niso bili naklonjeni, saj bi v primeru, da bi sprejeli menjavo, želeli zaslužiti najmanj 100 milijonov evrov in dobiti še dva igralca,"so zapisali pri madridskem športnem časniku AS.

Dembele že zavrnil povratek v domovino

Vidalovo tržno vrednost specializirana spletna stran Transfermarkt.desicer ocenjuje na vsega 15 milijonov evrov, PSG pa je ponujeno kupčijo zavrnil, dodaja AS, ki pravi, da bi lahko Parižani popustili le pri Barceloninem bočnem branilcu Nelsonu Semedu, a ga Katalonci ne želijo izgubiti. Nedavno je tudi trener Ernesto Valverde dejal, da "pričakuje" oziroma si "želi", da bi Portugalec ostal.

"Barca pričakuje, da bo Neymar pospešil pogajanja s potezo, ki bi pritisnila na njegov klub, toda Brazilec si ne želi zapreti vrat drugih klubov, denimo Real Madrida. Medtem je govoril tudi športni direktor PSG, Leonardo, ki je dejal, da 'so pogovori bili', a da ni 'nič napredovalo',"še poroča AS.

Francoski športni časnik L'Equipe je tudi zavrnil možnost, da bi Barcelona v kupčijo vključila francoskega krilnega napadalca Ousmana Dembeleja, ki se je na začetku govoric o povratku Neymarja Jr. omenjal med prvimi, ki naj bi zapustili Katalonijo in odšli v Pariz. Ob novincu Antoinu Griezmannuin Neymarju Jr., če bi se Brazilec res vrnil v Barcelono, bi seveda imel manj priložnosti za igro, a L'Equipetrdi, da je na željo PSG negativno odgovoril kar nogometaš sam in rojakom sporočil, da si želi ostati na Camp Nouu.