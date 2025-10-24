Svetli način
Le točka visokoletečega Milana proti Pisi

Milano, 24. 10. 2025 23.04 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Nogometaši Milana so v osmem krogu Serie A na San Siru le remizirali s Piso (2:2), pri čemer so do točke prišli šele v sodniškem dodatku, ko je z velike razdalje zadel mladi Švicar Zachary Athekame.

Zachary Athekame je postavil končni izid.
Zachary Athekame je postavil končni izid. FOTO: Profimedia

Kar nekaj časa je kazalo, da bo Milan zadržal prvo mesto po tem krogu, saj je Rafael Leao že v sedmi minuti poskrbel za vodstvo domače zasedbe. Toda gostje iz Pise so v drugem polčasu pripravili preobrat, potem ko sta zadela Juan Cuadrado z bele pike v 60. in M'Bala Nzola v 86. minuti. 

Na veselje domačih navijačev pa je v 93. minuti izid poravnal 20-letni švicarski reprezentančni branilec Zachary Athekame.

Milan 2:2 Pisa
Milan 2:2 Pisa FOTO: Sofascore.com

V soboto bo Parma Tjaša Begića igrala proti Comu, Udinese Sandija Lovrića proti Lecceju, v derbiju kroga bo branilec naslova Napoli gostil Inter, Cremonese pa Atalanto.

V nedeljo bodo še tekme Torino - Genoa, Verona - Cagliari, Sassuolo - Roma, Fiorentina - Bologna in Lazio - Juventus.

Milan je zdaj ob tekmi več pri 17 točkah, sledijo Inter, Napoli in Roma s po 15.

