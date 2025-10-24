Le točka visokoletečega Milana proti Pisi

Kar nekaj časa je kazalo, da bo Milan zadržal prvo mesto po tem krogu, saj je Rafael Leao že v sedmi minuti poskrbel za vodstvo domače zasedbe. Toda gostje iz Pise so v drugem polčasu pripravili preobrat, potem ko sta zadela Juan Cuadrado z bele pike v 60. in M'Bala Nzola v 86. minuti.
Na veselje domačih navijačev pa je v 93. minuti izid poravnal 20-letni švicarski reprezentančni branilec Zachary Athekame.
V soboto bo Parma Tjaša Begića igrala proti Comu, Udinese Sandija Lovrića proti Lecceju, v derbiju kroga bo branilec naslova Napoli gostil Inter, Cremonese pa Atalanto.
V nedeljo bodo še tekme Torino - Genoa, Verona - Cagliari, Sassuolo - Roma, Fiorentina - Bologna in Lazio - Juventus.
Milan je zdaj ob tekmi več pri 17 točkah, sledijo Inter, Napoli in Roma s po 15.
