Le uro po rekordu Messi odhitel v Argentino

Barcelona je v torek pozno zvečer uspešno zaključila gostovanje v Valladolidu, kjer je prišla do visoke zmage s 3:0. Zadnji gol je zabil prav Lionel Messi , ki je tako postavil rekord po številu zadetkov za en klub – zdaj je neustavljivi Argentinec že pri številki 644, s čimer je za en gol za seboj pustil legendarnega Brazilca Peleja .

"Ko sem začel igrati nogomet, si nikoli nisem mogel misliti, da bom zrušil katerega od rekordov, zagotovo pa ne tega, ki ga je držal Pele. Lahko se le zahvalim vsem, ki so mi pomagali v teh letih: soigralcem, družini, prijateljem in vsem, ki me podpirajo vsak dan," je po rekordnem dosežku Messi zapisal na Instagramu. Barcelono sicer že naslednji torek čaka tekma z Eibarjem.