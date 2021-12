Remija za Zajca in Gorenca Stankovića

Evropska tekmovanja je že končal Sturm iz Gradca, ki je proti Monacu v skupini B igral 1:1. V skupini B je na tekmi, kjer sta oba gola padla v prvem polčasu, prvo mesto osvojil prav Monaco, Sturm, za katerega je Jon Gorenc Stanković igral vseh 90 minut, pa zadnje. Na drugo mesto se je povzpel Real Sociedad, ki je s 3:0 - dva gola je prispeval Mikel Oyarzabal - odpravil PSV. Slednji bodo spomladi evropsko sezono nadaljevali v Konferenčni ligi.

Nogometaši Fenerbahčeja so v 6., zadnjem krogu Lige Evropa doma igrali 1:1 z Eintrachtom Frankfurtom. Turki so si že pred tem priigrali tretje mesto v skupini in nadaljevanje tekmovanja v Konferenčni ligi. V skupini D je Miha Zajc ob remiju Fenerbahčeja in Eintrachta igral do 77. minute, Nemci pa so kljub točki osvojili prvo mesto, drugo pa je zasedel Olympiakos, ki je tokrat sicer izgubil z 0:1 v Antwerpnu.

Miha Blažič bo z odpisanim Ferencvarosom gostil vodilnega v skupini G Bayer Leverkusen, v skupini H pa se bo Dejan Petrovič z dunajskim Rapidom boril za tretje mesto, ko bo gostoval pri Genku.

Sicer pa so si v Ligi Evropa že zagotovili nadaljevanje tekmovanja Lyon, Rangers, Monaco, Real Sociedad, Spartak Moskva, Napoli, Eintracht Frankfurt, Olympiakos, Galatasaray, Lazio, Bayer Leverkusen, Betis in West Ham.