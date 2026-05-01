Pomembna zmaga Leedsa, Bijol do asistence

Leeds, ki v Premier ligi že pet tekem ne pozna poraza, se je v obračun s predzadnjim Burnleyjem pred domačimi navijači podal v vlogi izrazitega favorita. To so upravičili že po dobrih sedmih minutah, ko je Jaka Bijol podal do Antona Stacha, ta pa je s fantastičnim strelom z razdalje poskrbel za evforijo na tribunah Elland Roada.
Dominanco belih smo spremljali tudi v nadaljevanju, nogometašem Burnleyja pa očitno menjava trenerja ni prinesla nove energije. Leeds je prednost povišal v 52. minuti, ko je Dominic Calvert-Lewin s peto sijajno zaposlil Jamesa Justina, ta pa je z natančnim predložkom zaposlil vročega Noaha Okaforja, ki je odlično zaključil.
Nekaj trenutkov kasneje smo videli nov zadetek Leedsa, pod katerega se je podpisal Calvert-Lewin. Mrežo so v nadaljevanju zatresli tudi gostje, a je bil Lucas Pires za las preblizu domačih vrat, tako da je stranski sodnik dvignil zastavico.
Tri minute kasneje je bil domači vratar Karl Darlow znova premagan, zadetek za znižanje zaostanka pa je dosegel Loum Tchaouna. Rezultat se do konca tekme ni več spremenil, Leeds pa je naredil ogromen korak proti obstanku med elito.
Premier liga, 35. krog, petek, 1. 5. 2026, izid:
Leeds - Burnley 3:1 (1:0)
Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56.; Tchaouna 71.
