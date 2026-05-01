Pomembna zmaga Leedsa, Bijol do asistence

Leeds, ki v Premier ligi že pet tekem ne pozna poraza, se je v obračun s predzadnjim Burnleyjem pred domačimi navijači podal v vlogi izrazitega favorita. To so upravičili že po dobrih sedmih minutah, ko je Jaka Bijol podal do Antona Stacha, ta pa je s fantastičnim strelom z razdalje poskrbel za evforijo na tribunah Elland Roada.

Dominanco belih smo spremljali tudi v nadaljevanju, nogometašem Burnleyja pa očitno menjava trenerja ni prinesla nove energije. Leeds je prednost povišal v 52. minuti, ko je Dominic Calvert-Lewin s peto sijajno zaposlil Jamesa Justina, ta pa je z natančnim predložkom zaposlil vročega Noaha Okaforja, ki je odlično zaključil.