Nogomet

Pomembna zmaga Leedsa, Bijol do asistence

Leeds, 01. 05. 2026 22.57 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Jaka Bijol in Pascal Struijk

Sezona angleškega prvenstva se počasi bliža koncu, 35. krog pa sta odprla Leeds in Burnley. Domači so slavili s 3:1, slovenski reprezentančni branilec pa se je ob prvem zadetku podpisal pod asistenco.

Leeds, ki v Premier ligi že pet tekem ne pozna poraza, se je v obračun s predzadnjim Burnleyjem pred domačimi navijači podal v vlogi izrazitega favorita. To so upravičili že po dobrih sedmih minutah, ko je Jaka Bijol podal do Antona Stacha, ta pa je s fantastičnim strelom z razdalje poskrbel za evforijo na tribunah Elland Roada.

Dominanco belih smo spremljali tudi v nadaljevanju, nogometašem Burnleyja pa očitno menjava trenerja ni prinesla nove energije. Leeds je prednost povišal v 52. minuti, ko je Dominic Calvert-Lewin s peto sijajno zaposlil Jamesa Justina, ta pa je z natančnim predložkom zaposlil vročega Noaha Okaforja, ki je odlično zaključil.

Statistika Jake Bijola proti Burnleyju
FOTO: Sofascore.com

Nekaj trenutkov kasneje smo videli nov zadetek Leedsa, pod katerega se je podpisal Calvert-Lewin. Mrežo so v nadaljevanju zatresli tudi gostje, a je bil Lucas Pires za las preblizu domačih vrat, tako da je stranski sodnik dvignil zastavico.

Tri minute kasneje je bil domači vratar Karl Darlow znova premagan, zadetek za znižanje zaostanka pa je dosegel Loum Tchaouna. Rezultat se do konca tekme ni več spremenil, Leeds pa je naredil ogromen korak proti obstanku med elito.

Premier liga, 35. krog, petek, 1. 5. 2026, izid:

Leeds - Burnley 3:1 (1:0)
Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56.; Tchaouna 71.

