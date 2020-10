Leeds poskrbel za prvi prvenstveni poraz Aston Ville

Zmaga gostov na sicer zelo zanimivi in živahni tekmi je povsem zaslužena. Skozi ves obračun so bili boljši, nevarnejši, čeprav so imeli do prvega gola najlepši priložnosti domači. Obe je zapravil novi angleški reprezentant Jack Grealish . V prvem polčasu je že premagal vratarja Illana Mesliera , a je z golove črte žogo odbil Luke Ayling, v drugem pa je po samostojnem prodoru, ko je pretekel 60 metrov, sam prišel pred vratarja, a je ta dobil medsebojni dvoboj.

Aston Villa bi se z zmago zavihtela na vrh lestvice Premier League in ohranila tudi niz neporaženosti v novi sezoni, a se jim ni izšlo. Sicer so zmagali na prvih štirih tekmah, kar je bilo prvič v klubski zgodovini po daljni sezoni 1930/31, na peti tekmi pa se jim je zalomilo.

Na kazen ni bilo treba dolgo čakati. Zanjo je s "hat-trickom" poskrbel Patrick Bamford. Najprej je v 55. minuti po protinapadu in strelu Rodriga odbito žogo poslal v mrežo, nato je v 67. minuti žogo pod prečko poslal s strelom od daleč, za konec pa se je v slogu odličnega strelca v 74. minuti še lepo znašel v kazenskem prostoru. Angleški napadalec Bamford je v izvrstni formi, saj je v tej sezoni dosegel že šest golov, kar ga postavlja na tretje mesto trenutne lestvice. Pred njim sta s sedmimi goli Evertonov Dominic Calvert-Lewin in Tottenhamov Son Heung-Min.

Po prvem golu na tekmi so gosti pod vodstom trenerja Marcela Bielse, z zmago so se vsaj začasno zavihteli na tretje mesto prvenstvene razpredelnice, povsem zagospodarili na igrišču, domači pa so povsem odpovedali. Pogled na lestvico Premier Legue je še vedno zelo zanimiv. Na prvem mestu je Everton s 13 točkami, štirimi zmagami in remijem na petih tekmah, sledi Aston Villa z 12 točkami (štiri zmage, en poraz), tretji Leeds s tekmo več in desetimi točkami, nato sledi Liverpool, tudi z desetimi točkami (5 tekem: tri zmage, poraz in remi).