Legenda Atletica: Raul je bil Messi in Ronaldo v enem

"Zame je bil najboljši napadalec Raul Gonzalez. Bil je kot Lionel Messi in Cristiano Ronaldo v enem v svojem obdobju. Bil je prava norost,"se je aktivnega igranja nogometa spomnil Argentinec Leo Franco, nekdanji vratar Atletica Madrida. Ta v dresu colchonerosov nikoli ni uspel premagati velikega mestnega rivala – zasedbe Real Madrida. "Z vsemi klubi sem imel to srečo, da sem premagal Real Madrid. Z Atleticom ne," se igralske kariere med leti 2004–2009, ko je branil barve Atletica, spominja danes 43-letni Franco.

"Preden sem podpisal z Atleticom, so mi dejali, da je to klub, v katerega se zaljubiš, zato sem podpisal," se je še spomnil Leo Franco. Dotaknil se je tudi nekdanjega soigralca v dresu Atletov, danes izjemno uspešnega trenerja Diega Simeoneja. "Simeone si je že takrat (soigralca sta bila v letih 2004 in 2005, ko se je Simeone vrnil v Atletico, op. p.) predstavljal prihodnost v vlogi trenerja. Je zaljubljen v nogomet. Takšno sposobnost dela imajo le redki trenerji. Je ljubitelj nogometa. Človek, ki veliko dela. Včasih trenerji v klubu pritisnejo na pravo tipko. Simeone predstavlja veliko stvari in ko pride v Atletico, pride z veliko močjo. On je prava stvar, ker je zgodovina kluba. Je del zgodovine Atletica, tako kot Luis Aragones," je zaključil Franco.