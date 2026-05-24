Legenda Bayerna zbodla Mourinha in Barcelono

Na olimpijskem stadionu v Berlinu, kjer je Harry Kane s hat-trickom Bayernu priboril zmago s 3:0 v finalu nemškega pokala proti Stuttgartu, je veliko pozornosti požel tudi Jose Mourinho , ki je tekmo pospremil s tribune. Nemški mediji so takoj začeli namigovati, da naj bi portugalski strokovnjak, ki je že dosegel ustni dogovor z Real Madridom, v nemško prestolnico pripotoval zaradi napadalca Michaela Oliseja .

Francoski zvezdnik naj bi bil na radarju kraljevega kluba, častni predsednik serijskega nemškega prvaka Uli Hoeness pa je prepričan, da je Mourinho zapravljal svoj čas. "Oliseja lahko gleda, kolikor hoče, ampak mu to ne bo koristilo. Ostal bo v Bayernu, ni na prodaj. Mourinho bi si lahko prihranil pot iz Madrida," je povedal Hoeness.

Legendarni napadalec Bayerna in nemške reprezentance je spregovoril tudi o Barceloni, ki naj bi se zanimala za prvega zvezdnika moštva Harryja Kana. "Kane je eden izmed najboljših nakupov v zgodovini kluba in tukaj bo tudi ostal. Barcelona pa tako ali tako nima denarja," je o aktualnem španskem prvaku povedal Hoeness.