Legenda kluba Miran Srebrnič nič več trener ND Gorice, vodstvo ga je odstavilo

ND Gorica je na zadnjih devetih tekmah kar osemkrat izgubila in enkrat remizirala, nazadnje pa je zmagala, ko je strla Triglav 7. oktobra. Kljub temu so bili mnogi prepričani, da bo Srebrnič ostal na klopi Gorice do začetka spomladanskega dela, saj je vendarle prav on eden tistih, ki je Gorico po neprijetni izkušnji s Parmo postavil nazaj na nogometni zemljevid.

Slabo formo so v vodstvu Gorice še toliko težje sprejeli, potem ko so plavi pod vodstvom Srebrniča sezono začeli odlično. Na prvih 14 tekmah so v prvenstvu in pokalu izgubili le enkrat.

V turbulentnih sezonah Prve lige, kjer so se številni trenerji menjevali izjemno hitro, je bil prav Miran Srebrnič na klopi Gorice trener, ki je zdržal najdlje: tri leta in pol.

Kot nogometaš je celotno profesionalno kariero odigral prav za ND Gorico (1993-2007). Kot igralec je za slovensko nogometno reprezentanco zbral šest nastopov, v dresu Gorice pa je vknjižil 399 tekem. Na trenerskem stolčku je Srebrnič pri Gorici začel tudi sezono 2009/2010, vendar je po nekaj krogih odstopil.