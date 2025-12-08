Legenda Liverpoola ima kožnega raka

Petdesetletni Robbie Fowler je na družbenih omrežjih delil fotografijo, posneto pred operacijo, in drugo, posneto po njej.

Zdajšnji televizijski komentator je svojo objavo združil s pozivom, naj se več ljudi pusti pregledati zaradi sumljivih kožnih lezij.

"Prej in potem ... v zadnjem času nekaj ljudi govori iste stvari, kakršne koli nenavadne madeže/pike, si takoj preglejte. Bazalnocelični karcinom, odkrili so ga zgodaj, tako da se na srečo vse zdi v redu," je sporočil zdaj nogometni trener Fowler in v šali dodal: "Zdaj moram le še poiskati klub."