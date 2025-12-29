Legenda Liverpoola po zdravstvenih težavah: 'Mislil sem, da bom umrl'

Ian Rush je v kultnem rdečem dresu dosegel 346 golov. Neverjetna številka, ki se ji še dolgo nihče ne bo približal. Svetovni zvezdnik Mohamed Salah, ki že skoraj desetletje za Liverpool zadetke dosega kot po tekočem traku, je skoraj 100 golov oddaljen od izkupička kultnega Valižana.
Pred dvema tednoma je angleško nogometno javnost pretresla novica o slabem zdravstvenem stanju nekdanjega kapetana Redsov, ki je trpel za t. i. supergripo. Bolezen mu je pustila hujše težave pri dihanju, zaradi katerih je bil odpeljan v lokalno bolnišnico, kjer je dva dneva preživel celo na oddelku za intenzivno nego, kjer se zdravijo najhuje oboleli. Rush, ki trenutno opravlja vlogo ambasadorja kluba iz mesta Beatlov, je zdaj že popolnoma zdrav.
V najtežjih zdravstvenih trenutkih pa je pomislil tudi na najhujše: "Res je, da sem imel v glavi tudi najslabši scenarij, mislil sem, da bom umrl. Bila je travmatična izkušnja, nisem mogel dihati, popolnoma me je preplavila panika. Moja žena je bila neverjetna, pomagala mi je, da sem se umiril, dokler ni prišel rešilec," je dejal Rush.
Izkušnja s težjo boleznijo pa mu je dala nov pogled na življenje: "Zagotovo sem začel na svet gledati drugače, dobil sem novo spodbudo za zdravo življenje. Po navodilih zdravnikov bom veliko več časa preživel na soncu," dodal pa je še, da so pri Liverpoolu izredno uvidevni: "Pri klubu so sijajni, rekli so mi, da si lahko vzamem ves čas, ki ga potrebujem."
