Legenda Manchester Uniteda Siru Alexu Fergusonu očita nepotizem

Roy Keane je Siru Alexu Fergusonu v prvi vrsti očital nepotizem. "Vsi govorijo o tem, kako je ‘Fergie’ vedno storil vse v korist Manchester Uniteda, a če vprašate mene, je to čisti nesmisel. Njegov sin Darren je bil leta 1993 celo zraven pri osvojitvi premierligaškega naslova. Ko je čez dve sezoni zapustil United, ni nikoli več zaigral niti v drugi angleški ligi. Mislite, da je to naključje? Tudi Fergusonov brat Martin je v klubu delal kot vodja skavtov. Rdeče vrage pa je zapustil istočasno kot Sir Alex. A je tudi to naključje? Čudi me, da ni službe pri Unitedu dobila še njegova žena," je bil zelo oster nekdanji odlični vezist.



"Darren je bil po koncu kariere trener pri Prestonu. Na posojo je takrat dobil številne nadarjene nogometaše Manchester Uniteda. Ko je izgubil službo, so se vsi nemudoma vrnili nazaj na Old Trafford. Ali je bila ta poteza v korist kluba? Prosim vas," je olje na ogenj še dodatno prilil Keane, ki je bil znan kot zelo vročekrven nogometaš.



48-letnik je za rdeče vrage skupno zbral kar 464 nastopov, po odhoduErica Cantonajaleta 1997 pa je bil dolgo časa tudi klubski kapetan. Kljub temu pravi, da je Old Trafford zapustil z vse prej kot lepimi spomini: "Nikoli ne bom odpustil Fergusonu. Način, na katerega so se me znebili in nato medije pregovorili, da je bil spor moja krivda, je bil absurden. Vem pa, da še zdaleč nisem edini, ki se mu je to pripetilo. Bil sem zraven, ko sta odhajala Bryan Robson in Steve Bruce. Dva imenitna nogometaša, ki sta za klub dala srce in dušo. Nikakor mi ni bil všeč način, na katerega so se od njiju poslovili."