Legenda o Messiju: 'Igra vaški nogomet, na SP 2026 bomo imeli igralca manj'

Legendarni vratar Boce Juniors Hugo Orlando Gatti se je v pogovoru z argentinskim časnikom La Nacion osredotočil predvsem na primerjavo Messija z enim najboljših nogometašev vseh časov Diegom Maradono. "Messija ne sovražim, ampak njegov način igre mi ni všeč. V Barceloni so se mu vsi čudili, on pa je igral zgolj zase. Sodniki so vsak dotik dosodili kot prekršek nad njim. Obkrožen je bil tudi z igralci, ki so igrali zanj," je bil sila kritičen Gatti.

Messi je z Argentino postal svetovni prvak leta 2022 v Katarju FOTO: AP icon-expand

A potem je šel še korak dlje, spomnil se je svetovnega prvenstva v Katarju leta 2022, ki ga je Messi osvojil z Argentino in bil proglašen za najboljšega igralca na prvenstvu. "Nikoli ga niso udarili. V nogometu lahko, kot je rekel Alfredo Di Stefano, igraš vsak dan, če ti pustijo igrati. Maradono so na drugi strani udarjali smrtno resno. Ko so ga udarili, je padel in vstal. Messi pa ostane na tleh, ko se ga dotaknete. Messi trenutno v ZDA igra vaški nogomet. Če bo igral na SP leta 2026, bo Argentina imela igralca manj," je bil nepopustljiv nekdanji igralec Boce Juniors.