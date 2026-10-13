Legenda Reala našla nov dom

Dani Carvajal je profesionalno kariero začel pri Realu, nato pa se za kratek čas preselil v Bayer Leverkusen. Od leta 2013 do letos je igral za madridski klub, za katerega je zbral 451 nastopov in osvojil 27 lovorik, med njimi šest naslovov lige prvakov.

Za špansko reprezentanco je zbral 52 nastopov in dosegel en zadetek. Z njo je osvojil evropsko prvenstvo leta 2024 in ligo narodov leta 2023.

Getafe je ta čas na 14. mestu la lige z dvema zmagama, dvema remijema in štirimi porazi na začetku sezone.