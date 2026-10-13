Legenda Reala našla nov dom

Dani Carvajal je profesionalno kariero začel pri Realu, nato pa se za kratek čas preselil v Bayer Leverkusen. Od leta 2013 do letos je igral za madridski klub, za katerega je zbral 451 nastopov in osvojil 27 lovorik, med njimi šest naslovov lige prvakov.
Za špansko reprezentanco je zbral 52 nastopov in dosegel en zadetek. Z njo je osvojil evropsko prvenstvo leta 2024 in ligo narodov leta 2023.
Getafe je ta čas na 14. mestu la lige z dvema zmagama, dvema remijema in štirimi porazi na začetku sezone.
Liga narodov UEFA je mednarodno nogometno tekmovanje za moške reprezentance članic UEFA, ki je bilo ustanovljeno leta 2018. Njegov glavni namen je bil zamenjati večino prijateljskih tekem z bolj tekmovalnimi obračuni, saj so reprezentance razdeljene v različne kakovostne lige, kjer se borijo za napredovanje, izpad ali končni naslov zmagovalca.
Prosti igralec je nogometaš, ki nima veljavne pogodbe z nobenim klubom. Do tega statusa igralec pride, ko mu poteče obstoječa pogodba ali če jo sporazumno prekine s trenutnim delodajalcem. Takšni igralci lahko podpišejo pogodbo z novim klubom brez plačila odškodnine prejšnjemu klubu, kar jim pogosto omogoča večjo pogajalsko moč pri določanju plače in osebnih pogojev.
La Liga, uradno imenovana Campeonato Nacional de Liga de Primera División, je najvišja profesionalna nogometna liga v Španiji. Ustanovljena je bila leta 1929 in velja za eno najmočnejših ter najbolj gledanih nogometnih lig na svetu, v kateri tekmuje 20 klubov, ki se borijo za naslov državnega prvaka in mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja, kot je Liga prvakov.
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