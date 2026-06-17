Legenda Reala v Madridu ustanovila svoj nogometni klub

"V Madrid prihaja nova nogometna ekipa," je z odmevno novico presenetil Marcelo Vieira. "Danes je zame zelo poseben dan, saj lahko delim nekaj, na čemer delamo in o čemer sanjamo že dolgo časa. Danes se je rodil nogometni klub Doze Madrid," je na družbenih omrežjih zapisal nekdanji nogometaš Real Madrida.

Tudi njegov novi klub je močno povezan z Brazilčevo zgodovino pri galaktikih. "Doze" namreč v portugalščini pomeni dvanajst, to pa je tudi številka, ki jo je nosil na dresu Reala.