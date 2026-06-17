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Nogomet

Legenda Reala v Madridu ustanovila svoj nogometni klub

Madrid, 17. 06. 2026 19.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Marcelo

Nekdanji nogometaš Real Madrida Marcelo Vieira je oznanil, da je v španski prestolnici ustanovil svoj nogometni klub. Klub je poimenoval Doze, kar v portugalščini pomeni dvanajst, to je tudi številka, ki jo je Brazilec nosil na dresu Reala. Na družbenih omrežjih je že delil tudi barve in grb novoustanovljenega kluba.

"V Madrid prihaja nova nogometna ekipa," je z odmevno novico presenetil Marcelo Vieira. "Danes je zame zelo poseben dan, saj lahko delim nekaj, na čemer delamo in o čemer sanjamo že dolgo časa. Danes se je rodil nogometni klub Doze Madrid," je na družbenih omrežjih zapisal nekdanji nogometaš Real Madrida.

Tudi njegov novi klub je močno povezan z Brazilčevo zgodovino pri galaktikih. "Doze" namreč v portugalščini pomeni dvanajst, to pa je tudi številka, ki jo je nosil na dresu Reala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Po toliko letih doživljanja nogometa od znotraj sem si resnično želel ustvariti projekt, ki bi se začel iz nič, z navdušenjem, vrednotami in z ljudmi, ki imajo ta šport tako radi kot jaz. To je šele začetek," je še dodal Marcelo.

marcelo doze

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