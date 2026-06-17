Legenda Reala v Madridu ustanovila svoj nogometni klub

"V Madrid prihaja nova nogometna ekipa," je z odmevno novico presenetil Marcelo Vieira. "Danes je zame zelo poseben dan, saj lahko delim nekaj, na čemer delamo in o čemer sanjamo že dolgo časa. Danes se je rodil nogometni klub Doze Madrid," je na družbenih omrežjih zapisal nekdanji nogometaš Real Madrida.
Tudi njegov novi klub je močno povezan z Brazilčevo zgodovino pri galaktikih. "Doze" namreč v portugalščini pomeni dvanajst, to pa je tudi številka, ki jo je nosil na dresu Reala.
"Po toliko letih doživljanja nogometa od znotraj sem si resnično želel ustvariti projekt, ki bi se začel iz nič, z navdušenjem, vrednotami in z ljudmi, ki imajo ta šport tako radi kot jaz. To je šele začetek," je še dodal Marcelo.
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