Legenda se vrača v Juve: Pirlo prevzel mlado ekipo Stare dame

Zdaj 41-letni Andrea Pirlo je poklicno pot sicer sklenil leta 2017 v ZDA pri moštvu New York City v MLS. Pred tem je z Juventusom med leti 2011 in 2015 osvoji štiri italijanska prvenstva in en pokal, z Italijo je bil leta 2006 tudi svetovni prvak. Pirlo trenerskih izkušenj še nima, a klub zagotovo odlično pozna. Pirlo je sicer leta 2011 poskrbel za zanimivo selitev, ko je v Torino prišel iz 'osovraženega' Milana, kjer je z mojstrovinami navduševal polnih deset let. A kljub temu so ga navijači Juventusa toplo sprejeli ...