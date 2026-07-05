Legendarna Azteca, 2.241 metrov nadmorske višine, vohuni in hrup celo noč

Mehiški navijači vsekakor ne pomagajo angleškim nogometašem pri navajanju na razmere v vedno kaotični mehiški prestolnici. Angleško reprezentanco so mehiški ljubitelji nogometa ob prihodu v hotel, v katerem bo spala pred odločilno tekmo, sprejeli z glasnimi vzkliki in neodobravanjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Angleška nogometna zveza se je odločila za čim poznejši odhod v Mehiko zaradi skrbi okoli varnosti in želje selektorja Thomasa Tuchla, da njegovi taktični načrti ostanejo skrivnost. Boji se namreč, da bodo domačini poskušali na vsak način – pošten ali nepošten – izvedeti podrobnosti načrta angleške reprezentance.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Poleg tega so mehiški navijači pred hotelom, v katerem so noč pred tekmo spali angleški nogometaši, pričakovano zganjali vik in krik. Pele so se mehiške pesmi, uporabljala so se pirotehnična sredstva. Mehika na legendarnem stadionu Azteca, ki sprejme kar 87.523 gledalcev in leži na 2.241 metrih nadmorske višine, ni izgubila že dolgih 13 let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Skupno je mehiška reprezentanca na 89 tekmah, ki jih je odigrala na tem slovitem stadionu, izgubila le dvakrat. Leta 2001 proti Kostariki in leta 2013 proti Hondurasu. Na treh dosedanjih tekmah tu na letošnjem prvenstvu je zmagala trikrat. Angleže zagotovo čaka težko delo, če ne celo misija nemogoče.