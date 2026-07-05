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Nogomet

Legendarna Azteca, 2.241 metrov nadmorske višine, vohuni in hrup celo noč

Ciudad de Mexico, 05. 07. 2026 12.05 pred 14 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.D.
Legendaren stadion Azteca v Mexico Cityju

Nocoj se bodo Angleži v Ciudad de Mexicu soočili z domačini za mesto v četrtfinalu svetovnega prvenstva. Zdi se, da se v zadnjih dneh celotna Anglija ukvarja s fizičnimi posledicami igranja nogometa na visoki nadmorski višini, mehiško "gostoljubnostjo", predvsem pa z ljubiteljem nogometa na otoku preveč znanim občutkom eksistencialne krize ob misli na nov poraz angleške nogometne reprezentance na velikem tekmovanju.

Mehiški navijači vsekakor ne pomagajo angleškim nogometašem pri navajanju na razmere v vedno kaotični mehiški prestolnici. Angleško reprezentanco so mehiški ljubitelji nogometa ob prihodu v hotel, v katerem bo spala pred odločilno tekmo, sprejeli z glasnimi vzkliki in neodobravanjem.

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Angleška nogometna zveza se je odločila za čim poznejši odhod v Mehiko zaradi skrbi okoli varnosti in želje selektorja Thomasa Tuchla, da njegovi taktični načrti ostanejo skrivnost. Boji se namreč, da bodo domačini poskušali na vsak način – pošten ali nepošten – izvedeti podrobnosti načrta angleške reprezentance.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg tega so mehiški navijači pred hotelom, v katerem so noč pred tekmo spali angleški nogometaši, pričakovano zganjali vik in krik. Pele so se mehiške pesmi, uporabljala so se pirotehnična sredstva. Mehika na legendarnem stadionu Azteca, ki sprejme kar 87.523 gledalcev in leži na 2.241 metrih nadmorske višine, ni izgubila že dolgih 13 let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupno je mehiška reprezentanca na 89 tekmah, ki jih je odigrala na tem slovitem stadionu, izgubila le dvakrat. Leta 2001 proti Kostariki in leta 2013 proti Hondurasu. Na treh dosedanjih tekmah tu na letošnjem prvenstvu je zmagala trikrat. Angleže zagotovo čaka težko delo, če ne celo misija nemogoče.

Razlagalnik

Stadion Azteca se nahaja v Ciudad de Mexicu in velja za enega najbolj ikoničnih nogometnih objektov na svetu. Odprt je bil leta 1966 in je edini stadion, ki je gostil kar dva finala svetovnega prvenstva, in sicer leta 1970 in 1986. Na tem stadionu sta se zgodila dva izmed najbolj znanih trenutkov v nogometni zgodovini, ki ju je oba dosegel Diego Maradona: njegov gol 'božja roka' in kasneje 'gol stoletja' proti Angliji v četrtfinalu leta 1986.

Igranje nogometa na visoki nadmorski višini, kot je Ciudad de Mexico (preko 2.200 metrov), predstavlja velik izziv za športnike zaradi redkejšega zraka. Pri tej nadmorski višini je koncentracija kisika v zraku nižja, kar pomeni, da morajo pljuča in srce delati intenzivneje, da oskrbijo mišice s kisikom. To vodi do hitrejše utrujenosti, težjega dihanja in daljšega časa za regeneracijo med napori, kar pogosto daje prednost domačim ekipam, ki so na takšne razmere navajene.

Thomas Tuchel je priznan nemški nogometni trener, znan po svoji taktični prefinjenosti in sposobnosti prilagajanja igre nasprotniku. Preden je prevzel vodenje reprezentanc, je uspešno vodil številne vrhunske evropske klube, vključno s Paris Saint-Germainom, Chelseajem in Bayernom iz Münchna. Z Chelseajem je leta 2021 osvojil naslov evropskega prvaka v Ligi prvakov, kar ga uvršča med najbolj cenjene stratege v sodobnem nogometu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
mehika anglija Azteca svetovno prvenstvo

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Lastniki česarkoli
05. 07. 2026 13.12
Nadmorska višina bi lahko Angliji naredila več preglavic kot sami nasprotniki
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