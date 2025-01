Legendarna desetka in umetna inteligenca, ki sta ga pripeljali nazaj domov

Kot je sedaj že znano, se je brazilski zvezdnik Neymar že razšel s savdskim klubom Al-Hilal in se vrača v rodno Brazilijo. Splet pa je v zadnjih dneh preplavil posnetek, ki razkriva, kako so Brazilca želeli prepričati, da se vrne v svoj otroški klub. S pomočjo umetne inteligence so reinkarnirali Pelejev glas in tako močno pritisnili na čustva 32-letnika. Slednji bo v Santosu nosil legendarni dres s številko 10, ki ga je skoraj dve desetletji nosil tudi Pele.