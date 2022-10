Legendarni Argentinec je nov izziv našel v 6. italijanski košarkarski ligi

Rodrigo Palacio je v bogati karieri, kot navajajo na Transfermarktu, na 618 tekmah dosegel spoštovanja vrednih 206 golov in 110 asistenc. Igral je za Boca Juniors, Inter, Bologno, Genoo, Banfield in nazadnje še Brescio. 27-krat je oblekel dres argentinske reprezentance, s katero je pred osmimi leti v Braziliji prišel do finala svetovnega prvenstva. Proti Nemčiji je dobil 42 minut, v katerih pa ni uspel preprečiti poraza svoje reprezentance.

Po koncu lanske sezone, v kateri je z Brescio obstal v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev v Serio A, je kopačke po 18 letih profesionalnega igranja nogometa obesil na klin, a se ni vrnil v rodno Argentino, temveč je ostal pri naših zahodnih sosedih. Razlog? Pri 40 letih je travnato zelenico zamenjal za parket, trenutno namreč igra za enega od milanskih šestoligašev iz okrožja Garegnano.