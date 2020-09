Legendarni Barcin vratar odkril marsikaj zanimivega o Messiju: 'On je menjal in ustoličil trenerje'

Andoni Zubizarreta je bil kar osem sezon prvi vratar Barcelone in je v času trajanja svoje nogometne kariere sodil celo v eminentno druščino najboljših vratarjev na svetu. Za katalonski ponos je odigral 410 tekem, nato pa je bil pet let (2010–2015) še športni direktor Barcelone. Legendarni Zubi je za nekatere medije s Pirenejskega polotoka navrgel nekaj novih "resnic" o Lionelu Messiju. "Javil" se je, ko se je dokončno končala saga okoli Argentinčevega morebitnega odhoda iz kluba.

Ve se, da Lionel Messi ni duša od človeka, o njegovih človeških značilnostih so nekateri mediji pisali na dolgo in široko. Večkrat so odkrivali njegovo temno plat, a so bili sogovorniki praviloma takšni, da niso dajali ravno občutka verodostojnosti podatkov. Morda pa bodo besede legendarnega nekdanjega Barcinega vratarja Andoinija Zubizarete pri Argentinčevih oboževalcih spremenile mnenje o Lionelu Messiju, ki je vse do konca želel zapustiti Barcelono in se (najverjetneje) podati k svojemu prijatelju Pepu Guardiolina Otok, a je prišlo do preobrata in 33-letni nogometaš bo šele po koncu sezone zapustil blaugrano. Leo Messi je od leta 2004 član prve Barcine ekipe, od takrat pa se je na klopi katalonskega ponosa izmenjalo osem trenerjev. Začel je pod vodstvomFranka Rijkaarda, po Nizozemčevi eri je na klop sedel Guardiola, in ko je leta 2012 klub zapustil še on, je vajeti okoli imenovanja trenerjev prevzel prav Lionel Messi.

"Prav Messi je podprl izbor sedaj že pokojnega Tita Vilanove, za njim pa je na klop sedel Messijev rojak Gerardo Tata Martino. Svojega rojaka je dobesedno inštaliral Messi, toda do njega se je obnašal pod vsako kritiko. Poniževal ga je na vsakem koraku in to pred upravo kluba in tudi igralci v slačilnici. Bilo je zelo neprijetno," odkriva besede Zubizarrete, ki sedaj opravlja vlogo direktorja pri francoski ekipi Olympique de Marseille, madridska Marca. "Spomnim se, da je Martino pred vsemi Messiju večkrat rekel: 'Vem, da lahko pokličeš predsednika in me lahko takoj zamenjaš. Vem to. Toda za vraga, ne moreš mi to ves čas nabijati na nos, vsak dan in na vsakem koraku. Vse to dobro vem tudi sam'," se je legendarni Zubi, ki je za Barcelono odigral kar 410 tekem, spomnil razmerja med Messijem in Martinom. "Trenerju ob takšnih odnosih ni lahko, pa ne glede na to, da je imel z Barcelono pač odlično izhodišče, da kot trener osvaja lovorike. Plačeval je visoko ceno za to, da je bil trener Barce."

icon-expand Andoni Zubizarreta FOTO: AP

Martino je, kot se spominja Marca, na katalonski klopi zdržal slabo leto dni, po njem pa je Barcelonine vajeti prevzel Luis Enrique. "Tri leta je moral biti priden in miren, potem pa je leta 2017 spet prevzel "oblast". Njegov je bil, kot se spominjate, Ernesto Valverde, ki pa ga je na koncu spet Messi spodil iz kluba. Sledil je prihod Quiqueja Setiena, ki ga je potrdil tudi Messi, a se je z njim ves čas prepiral in je bilo vidno, da ga niti malo ne spoštuje." Andoni Zubizarreta trdi, da je Messi kovčke odhoda iz Barcelone začel pospravljati in pripravljati takoj po tem, ko je bilo jasno, da prihaja Ronald Koeman."Zavedal se je, da po Nizozemčevem prihodu v klubu ne bo imel nikakršnega vpliva več. Koeman mu je takoj dal vedeti, da ne bo toleriral njegovih igric in spletk."

icon-expand Pep Guardiola in Lionel Messi. Ni skrivnost, da je Argentinčev najljubši trener Katalonec. Bržkone bo naslednja Messijeva destinacija prav klub Pepa Guardiole. FOTO: Reuters