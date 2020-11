Legendarni Bobby Charlton zbolel za demenco

Novica, ki so jo sporočili le dva dneva po tem, ko je zaradi iste bolezni umrlNobby Stiles, Charltonov soigralec, zbuja še večjo skrb, ker je bila julija demenca usodna za njegovega brata Jacka. "Vsi v Manchester Unitedu smo žalostni, da je ta strašna bolezen prizadela sira Bobbyja Charltona. Sočustvujemo z njegovo družino in ji nudimo podporo," so zapisali pri Manchester Unitedu.

Študija, ki jo je vodil svetovalec nevropatolog dr. Willie Stewart z univerze v Glasgowu in so jo objavili leta 2019, je pokazala, da je pri nekdanjih nogometaših približno triinpolkrat večja verjetnost, da bodo umrli zaradi nevrodegenerativne bolezni kot pri splošni populaciji.

Charlton je bil z 49 goli skoraj 50 let najboljši strelec angleške reprezentance, njegov rekord je popravil šele Wayne Rooney. Isti igralec je Charltona prehitel tudi na vrhu lestvice najboljših strelcev Manchester Uniteda. Zanj je Charlton, ki je preživel letalsko nesrečo, v kateri je leta 1958 umrlo nekaj njegovih soigralcev, na 758 tekmah dosegel 249 golov. Z Anglijo je leta 1966 postal svetovni prvak, za reprezentanco pa je zbral 106 nastopov.