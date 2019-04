Legendarni Brazilec svetuje užaljenemu rojaku: 'Za igranje v Barceloni moraš imeti pravi značaj'

V daljšem pogovoru za slovito MARCO se je legendarni brazilski nogometaš Rivaldo med drugim ustavil pri, kot se je sam izrazil, "neprimerni gesti" rojaka Philippa Coutinha, s katero je še dodatno razjezil navijače Barcelone po sicer gladki zmagi varovancev Ernesta Valverdeja na povratnem četrtfinalnem obračunu lige prvakov proti Manchester Unitedu (3:0).



"V vsakem primeru to ni bila gesta dostojna proslave tako lepega zadetka, kot je uspel Coutinhu proti Manchester Unitedu. Nikoli ni dobro žugati proti publiki, ki je upravičeno zadržana zaradi Philippovih neprepričljivih predstav v zadnjih 14 mesecih," je Rivaldo brez dlake na jeziku uvodoma spregovoril o svojem mlajšem rojaku, ki je za dobrih 140 milijonov funtov lanskega januarja iz vrst Liverpoola prestopil na sloviti Camp Nou. Sloviti Brazilec je prepričan, da ima Coutinho vse možnosti pridobiti najzvestejše privržence 'Blaugrane' na svojo stran. "To so najboljši navijači na svetu. Težko boste v večji klub od Barcelone. Navijači čutijo, da Philippe niti približno ne izkorišča potenciala, zaradi katerega je bil pripeljan na Camp Nou. Ne vem sicer, zaradi česa je prišlo do te geste, a bo moral nadaljevati s trdim delom in dokazovanjem na in izven zelenice. Svetujem mu naj njegove igre in zadetki govorijo sami zase."