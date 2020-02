Legendarni Casillas v boj za predsednika španske zveze

"Ko bodo razpisane volitve, bom kandidiral za predsednika RFEF. Z mojo ekipo sodelavcev želim Španijo znova postaviti na sam vrh mednarodnega nogometa, svojo odločitev pa sem že sporočil predsedniku Porta," je dejal 38-letni Iker Casillas, ki je v svoji dolgi poklicni karieri kar 167-krat zaigral za špansko reprezentanco in z njo dvakrat slavil na evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici 2008 ter na Poljskem in v Ukrajini 2012 in enkrat na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki 2010.

Večino svoje klubske kariere je preživel pri madridskemu Realu. Z njim je petkrat osvojil špansko prvenstvo, trikrat pa ligo prvakov. 'Sveti Iker' je leta 2015 prestopil v Porto, aprila lani pa je doživel srčni infarkt med treningom in zavoljo zdravstvenih težav končal poklicno kariero.