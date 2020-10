Legendarni Diego praznuje: 60 let vzponov in padcev božje roke

Zaveda se, da ga je – in ga še bo – prav ta zadetek spremljal vse življenje, v dobrem in slabem. Nekoč prej je o tem nekoliko resneje dejal, da bi zdaj, če bi imel možnost, reagiral drugače. "Če bi lahko spreminjal zgodovino, bi jo. Toda gol je gol in Argentina je postala svetovni prvak, jaz pa sem bil najboljši nogometaš na svetu."

Verjetno je prva asociacija ob imenu Maradona božja roka. Ta vzdevek je dobil po spornem golu leta 1986, ki ga je na svetovnem prvenstvu v Mehiki proti Angliji dosegel z roko. Tega niti ni skrival, pojasnil je pač, da je zadetek proti Angležem dosegel ob pomoči "božje roke". In spet so imeli njegovi privrženci en razlog več za navdušenje, njegovi nasprotniki pa za jezo.

Čeprav je zdaj, ko so njegova najboljša in aktivna leta že precej oddaljena, morda bolj znan po (milo rečeno) živahnem uživanju življenja, sporih, prepirih, zdravstvenih težavah in še čem, pa je v spominu množic navijačev ostal predvsem kot nogometni zvezdnik.

Nogometaš, ki prav danes praznuje 60. rojstni dan, velja za enega najboljših na svetu. Pred dobo Lionela Messija in Cristiana Ronalda je bil del zgodbe in večnega prepira o tem, kdo je res najboljši - le da je bil njegov tekmec 20 let starejši Brazilec Pele .

Ko so ga vprašali, kaj je po njegovem najpomembnejše, kar je dal nogometu, pa je bil njegov odgovor neznačilno skromen: "To, da so bili ljudje zaradi mene srečni. Da so lahko tisti, ki so gledali moje igre, uživali in se zabavali."

Letošnji rojstni dan bo proslavljal skromneje, kot ga je v preteklosti. Trenutno je namreč v samoizolaciji, ker je bil njegov osebni stražar pozitiven na novi koronavirus, prav Maradona pa je eden tistih, ki po vseh merilih sodijo med najbolj ogrožene.

Znane so njegove številne zdravstvene težave, v letih po koncu kariere so se pojavile tudi težave s prekomerno težo, večkrat je zašel na stranpoti z alkoholom in drogami. Preživel je dva srčna napada in prebolel hepatitis, predpisali so mu stroge diete, ga pošiljali na klinike za odvajanje od alkohola ... Zato v njegovi ekipi Gimnasia y Esgrima La Plata, kjer je našel zadnjo trenersko službo, najbrž ne bodo zamerili, če ga danes ne bo na stadion.

Talent in divji življenjski slog sta ga spremljala že od mladih let."Preprosto se ni moglo končati drugače," je dejal njegov nekdanji soigralec v argentinski reprezentanci in pri moštvu Boca JuniorsHugo Perotti.