Legendarni 'El Pibe' v zadnjem intervjuju: Bil sem, obstajal sem in srečen sem

Daljši pogovor z novinarjem Clarina je eden od najboljših nogometašev vseh časov opravil dan pred svojim 60. rojstnim dnem. Mnogi so prepričani, da je nesmrtni Diego Armando Maradona tokrat povedal vse, kar mu je zadnja leta ležalo na duši.

Od sreče in zadovoljstva, ko je lahko "čaral" na nogometnih zelenicah po vsem svetu, prek žal neljubih skušnjav v Neaplju, ki so ga bržkone stale daljše in uspešnejše kariere, do zadnjih let, ko je v trenerski vlogi privabljal pozornost slehernega ljubitelja nogometa od Belorusije, prek Mehike do rodne Argentine. Diego je bil, je in bo ostal v očeh mnogih ljubiteljev igre z okroglim usnjem eden in edini, neponovljiv!

"Sprašujete me, katera je najboljša in katera najslabša stvar, ki se mi je zgodila v življenju? Takole bom rekel ... Bil sem, obstajal sem in srečen sem. Nogomet mi je dal vse in še več, kar sem si lahko želel. Če ne bi podlegel skušnjavam z odvisnostjo, bi igral precej dlje in imel uspešnejšo kariero. Danes (pred mesecem dni v času intervjuja, op. p.) se počutim dobro in obžalujem le eno stvar," je uvodoma dejal kapetan zlate argentinske izbrane vrste s svetovnega prvenstva v Mehiki 1986."Da mi Bog nameni en, samo en dan, da ga preživim s staršema. Z mamo, ki me tudi zdaj ponosno opazuje od tam zgoraj. Vem, da je kljub vsem težavam, ki sem ji povzročil, še vedno ponosna name. To je ena od stvari, ki jih tako zelo obžalujem," je nadaljeval veliki Diego, ki se je med drugim dotaknil tudi temnega obdobja v karieri.