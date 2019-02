Sir Alex Ferguson znova na klop Uniteda

Manchester United je leta 1999 v finalu Lige prvakov po epskem preobratu premagal Bayern München, prav Bavarci pa bodo 26. maja tekmeci rdečih vragov. V finalu Lige prvakov pred 20 leti je United Bayern premagal z 2:1, oba gola so rdeči vragi dosegli v sodniškem dodatku. Eden od junakov takratne zmage je bil zdajšnji trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer z zadetkom v tretji minuti sodniškega dodatka, ko je zabil odločilni gol. Sir Alex Ferguson bo, kot piše na STA, 26. maja vodil takratno "zlato ekipo", v kateri bodo David Beckham, Ryan Giggs, Peter Schmeicehl, Dwight Yorke, Andy Cole, Solskjaer in drugi.

"Veselim se, da bom vse fante znova videl na kupu. To bo poseben dan. Še bolj pa me veseli, da bodo to dobrodelna tekma," je povedal Ferguson, ki je Unitedvodil med leti 1986 in 2013, v tem času pa osvojil 38 lovorik.