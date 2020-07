Legendarni francoski branilec trenerska tarča Barcelone

Quique Setien ima pred seboj sila zahtevno nalogo. Če želi obdržati službo na Camp Nouu, bo skoraj zagotovo moral slaviti v Ligi prvakov, kar pa bo glede na zadnje predstave Barcelone izjemno težko uresničljivo. L’Equipe tako v sredini tiskani izdaji poroča, da bi nekdanjega stratega Betisa lahko nadomestilLaurent Blanc. 54-letnik je kot igralec že branil barve blaugrane, njegov prihod pa naj bi podpiral predvsem športni direktor kluba Eric Abidal.

Abidal in Blanc sta v preteklosti že sodelovala, in sicer med letoma 2010 in 2012, v francoski izbrani vrsti, ki jo je tedaj vodil prav zadnji. Blanc je pred tem tri leta treniral Bordeaux, kasneje – od 2013 do 2016 – pa še PSG. Po koncu epizode v Parizu s klopi ni več vodil nikogar, čeprav je imel kar nekaj ponudb, med drugim sta se zanj zanimala Sevilla in Galatasaray.

L’Equipe dodaja, da je 54-letnik pripravljen podpisati tudi enoletno pogodbo, ki je v trenerskih vodah najmanj priljubljena, v Katalonijo pa si želi pripeljati pomočnika Franka Passija. Francoski časopis še piše, da je med kandidati tudi Ronald Koeman, ki je kot nogometaš prav tako že zaigral za Barcelono. Nizozemca naj bi na drugi strani podpiral predvsem aktualni predsednik kluba Josep Maria Bartomeu.