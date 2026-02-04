Naslovnica
Nogomet

Legendarni francoski trener razburil javnost: 'Ženske niso narejene za nogomet'

04. 02. 2026 14.34

Avtor:
L.M.
Guy Roux

Legendarni francoski trener Guy Roux je v nedavni izjavi za francosko javnost dodobra razjezil javnost s svojimi seksističnimi izjavami. 87-letnik je svojo starost dokazal s tem, ko je žensko konstitucijo označil za neskladno z nogometno igro in da so ženske narejene za rojevanje otrok, ne pa za igranje najpomembnejše postranske stvari na svetu.

Guy Roux
Guy Roux
FOTO: Profimedia

Guy Roux je eden najbolj prepoznavnih trenerjev v zgodovini svoje domovine. Neverjeten pečat je pustil pri Auxerru, ki ga je vodil kar na 1747 uradnih tekmah. S svojimi varovanci je v sezoni 1995/96 dvignil zgodovinsko ligaško lovoriko, nekaj, kar pred ali po njem ni uspelo nobenemu. Pod njegovim budnim očesom se je kalil tudi legendarni Eric Cantona, ki velja za enega najboljših francoskih nogometašev vseh časov.

Roux se je upokojil leta 2007, a njegova beseda v nogometnem svetu ohranja težo. Prav zaradi tega je bila francoska javnost toliko bolj razočarana nad njegovimi, domnevno, seksističnimi opazkami.

Guy Roux na tekmi Auxerrja
Guy Roux na tekmi Auxerrja
FOTO: Profimedia

"Moški in ženske nismo enaki, naše tkivo je drugačno. Ženske imajo široke boke, narejene so za rojevanje otrok, ne za igranje nogometa," in čeprav je rekel, da spoštuje ženske športnice, je dodal, da mu tekme ženskega nogometa niso atraktivne. "Tisti, ki hočejo gledati atraktiven nogomet, naj obiščejo kakšno nižjeligaško tekmo, ki se igra pred 800 gledalci."

Javnost je njegove besede hitro označila za seksističen izpad, češ da je tako razmišljanje v času, ko ženski in moški šport počasi pridobivata enako vlogo v družbi, staromodno, neokusno in škodljivo. Kritiki Rouxu očitajo, da je šport poenostavil zgolj na njegove fizične zahteve, kar privablja dodaten pritisk na ženske športnice.

KOMENTARJI

Sirhakel7
04. 02. 2026 15.54
Pa saj ima človek v bistvu prav. Ženske in moški so vsekakor lahko enakopravni na vseh področjih, po konstituciji pa jasno da ne, ker nas je take pač ustvarila narava...
Odgovori
0 0
Xmmx
04. 02. 2026 15.54
In kaj je narobe povedu..realno je tko..
Odgovori
0 0
Justice4all
04. 02. 2026 15.49
Kje je tu problem? Izrazil je svoje stališče s katerim se lahko strinjate ali pa ne...Jaz osebno se strinjam z njim...
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
04. 02. 2026 15.44
V ZDa so nekatere ženske tožile moške, ki so jim hoteli odpreti vrata, kako drugače pomagati, celo, ker so jih gledali, med vadbo, v fitnessu, kar so si pa one dovolile, da celo snemajo, pod pretvezo, da snemajo lastno vadbo. Le bežen, zaskrbljen posnet pogled na uteži, ki jih je dvigala, dežurnega mojstra, je zadoščal za ovadbo.
Odgovori
0 0
NeXadileC
04. 02. 2026 15.39
Obstajata dva spola. Vsak ima svoje lastnosti, prednosti in pomanjkljivosti.
Odgovori
+5
5 0
Drago 123
04. 02. 2026 15.31
Sam sploh nisem gledal niti ene cele tekme žensk ker ne podpiram ženskega nogometa ženska je nežno bitje ampak hočejo biti delno enakopravne pa naj bo
Odgovori
+3
4 1
Rudar
04. 02. 2026 15.25
Sej to je res. Sej tudi moški niso ustvarjeni za umetnostno plavanje.
Odgovori
+8
8 0
Thor78
04. 02. 2026 15.17
Zadne čase še za šporhet niso dobre.
Odgovori
+8
9 1
Levi so barabe
04. 02. 2026 15.17
Narava je ustvarila žansko za rojevanje otrok. One se pa v vse drugo mešajo kot vageta
Odgovori
+6
7 1
biggie33
04. 02. 2026 15.12
Model je povedal resnico..
Odgovori
+9
10 1
mmickica
04. 02. 2026 14.38
Uf, kaj pa je temu dedku kdaj kaksna naredila, da je tako nastrojen? Uboscek.
Odgovori
-3
2 5
