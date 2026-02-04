Legendarni francoski trener razburil javnost: 'Ženske niso narejene za nogomet'

Guy Roux je eden najbolj prepoznavnih trenerjev v zgodovini svoje domovine. Neverjeten pečat je pustil pri Auxerru, ki ga je vodil kar na 1747 uradnih tekmah. S svojimi varovanci je v sezoni 1995/96 dvignil zgodovinsko ligaško lovoriko, nekaj, kar pred ali po njem ni uspelo nobenemu. Pod njegovim budnim očesom se je kalil tudi legendarni Eric Cantona, ki velja za enega najboljših francoskih nogometašev vseh časov.
Roux se je upokojil leta 2007, a njegova beseda v nogometnem svetu ohranja težo. Prav zaradi tega je bila francoska javnost toliko bolj razočarana nad njegovimi, domnevno, seksističnimi opazkami.
"Moški in ženske nismo enaki, naše tkivo je drugačno. Ženske imajo široke boke, narejene so za rojevanje otrok, ne za igranje nogometa," in čeprav je rekel, da spoštuje ženske športnice, je dodal, da mu tekme ženskega nogometa niso atraktivne. "Tisti, ki hočejo gledati atraktiven nogomet, naj obiščejo kakšno nižjeligaško tekmo, ki se igra pred 800 gledalci."
Javnost je njegove besede hitro označila za seksističen izpad, češ da je tako razmišljanje v času, ko ženski in moški šport počasi pridobivata enako vlogo v družbi, staromodno, neokusno in škodljivo. Kritiki Rouxu očitajo, da je šport poenostavil zgolj na njegove fizične zahteve, kar privablja dodaten pritisk na ženske športnice.
