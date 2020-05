Upokojeni sodnik priznal: 90 odstotkov kolegov v Španiji navija za Real

V svoji sodniški karieri je Iturralde Gonzalezsodil na skoraj 300 tekmah španskega prvenstva, leta 2012 pa se je upokojil, a ostal priljubljen strokovni sodelavec različnih medijev. Gonzalez je bil priljubljen tudi med nogometaši, saj je z njimi znal pokramljati in se pošaliti, zdaj pa je v pogovoru za radio Cadena SERpodal zelo zanimive izjave o navijaški pripadnosti svojih kolegov, kar se tiče največjih nasprotnikov v španskem nogometu ‒ madridskega Reala in Barcelone.

"Okoli 90 odstotkov navija za Real, deset odstotkov pa za Barcelono," je dejal Gonzalez. "Barcinim navijačem je lahko všeč ali ne, toda 70 odstotkov prebivalstva v Španiji, brez Katalonije, je navijačev Reala. V teh časih ima Barca več navijačev, saj je mlajša generacija videla lovorike, ki jih je klub osvojil pod (Josepom) Guardiolo. Toda pred ero Lionela Messija ... Koliko ljudi je navijalo za Madrid v Španiji? Okoli 70 odstotkov? Osebno mi ni mar za nobenega. Sem za Athletic (Bilbao). Vsi vedo, da sem za Athletic, toda tudi proti njim bi poskušal biti pošten."

'Imam to srečo, da sem se rodil v Bilbau'

Gonzalez je sicer v svoji karieri slovel kot "ugoden" sodnik za Katalonce, najbrž tudi zaradi njegovega baskovskega porekla, saj je bela madridska barva v Bilbau in okolici vsaj tako nezaželena kot v Kataloniji. Že v preteklosti je znal izjaviti, da je večina sodnikov navijačev Reala (kar seveda avtomatsko ne pomeni, da sodijo v korist madridskega kluba), je pa zdaj prvič postregel s točnim odstotkom.

"Večina sodnikov je za Real Madrid. Saj nismo z Marsa. Postaneš sodnik, ker ti je nogomet všeč in vsak, ki mu je všeč nogomet, ima tudi svojo ekipo," je dejal leta 2014. "Imam to srečo, da sem se rodil v Bilbau. Tam so vsi za Athletic. A kar se tiče preostanka Španije je večina za Real Madrid ali za Barcelono, saj sta to ekipi, ki zmagujeta. Tako je. Večina pa je za Real Madrid."

V zadnjem času se je Real v povezavi s sodniki pogosto pojavljal v medijih, saj je pred enim tednom angleški delivec pravice Mark Clattenburgpriznal svojo napako oziroma napako svojega pomočnika na finalni tekmi Lige prvakov leta 2016 v Milanu, ko je gol iz nedovoljenega položaja proti Atletico Madridu dosegel kapetan Reala Sergio Ramos. Tako Real kot Barcelona se sicer pogosto pritožujeta nad sodniškimi napakami: Katalonci so decembra pisali Španski nogometni zvezi, potem ko jim glavni sodnik v zaključku tekme z Real Sociedadom (2:2) ni dodelil najstrožje kazni, oškodovane pa so se počutili tudi ob februarskem izpadu v španskem pokalu proti Athleticu, ko je v 16-metrskem prostoru padel vezist Frenkie de Jong. Madridčani, tudi kapetan Ramos, so se po drugi strani ostro lotili sodnika Alejandra Hernandeza Hernandezapo porazu z Levantejem.