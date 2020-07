Legendarni Irec neusmiljen do nogometašev Aston Ville: Čemu se veselijo - obstanku v ligi?

Zasedba Aston Ville je bila deležna precejšnjega 'poljuba' sreče v zadnjem krogu letošnje izvedbe angleške Premier league, ko je uspela remizirati na zahtevnem gostovanju pri West Hamu (1:1) in si s tem zagotoviti obstanek med elito.



Tako se je v nižji rang tekmovanja (Championship, op. a.) preselil Norwich, za katerim je obupna sezona. Slednjemu sta v Championship sledila še Watford in Bournemouth, a nekaj je kljub povsem običajni novici sledilo po obračunu med West Hamom in Aston Villo, ki je pritegnilo pozornost ne le otoške, temveč svetovne športne javnosti. Odziv nekdanjega odličnega vezista Manchester Uniteda, danes pa analitika in strokovnega sodelavca na eni od britanskih športnih televizij, Roya Keana, ki je v svojem slogu pokomentiral veliko slavje nogometašev Aston Ville po zagotoviti obstanka v elitni družbi angleškega klubskega nogometa.



"Čemu se veselijo - obstanku v ligi? Ne vem, so morda kaj osvojili," se je najprej spraševal legendarni Irec in nato dodal: "Razumem, da je za njimi zelo zahtevna sezona, toda s tem slavjem močno pretiravajo."