Legendarni Irec udaril po Haalandu: 'Obnaša se kot razvajen otrok'

Junak visoke zmage je bil nepredvidljivi visokorasli napadalec Erling Haaland , ki je od skupno petih zadetkov sinjemodrih dosegel kar štiri gole. Namesto da bi se veselil tega dosežka in v 82. minuti mirno zapustil zelenico ob menjavi s Julianom Alvaerzom , si je 23-letni norveški reprezentant privoščil veliko neumnost. Ob odhodu z igrišča je Haaland namreč več kot očitno izkazal svoje nezadovoljstvo zaradi menjave, kar so ujele številne televizijske kamere in fotografski objektivi, o vsemu skupaj pa se je po tekmi v vlogi strokovnega analitika Sky Sportsa razgovoril nekdanji odlični nogometaš Manchester Uniteda Roy Keane , ki je znan po svojem ostrem jeziku.

"Neverjetno, da se nogometaš takšnega kova tako otročje obnaša. Pravzaprav se je zdaj pokazal v tisti svoji pravi luči. Preprosto ne razumem tega ... Nasprotnika premagaš z visokim rezultatom, sam dosežeš štiri zadetke in potem si privoščiš tako veliko blamažo. Erling se obnaša kot razvajen otrok in to zagotovo ni pravi zgled mlajšim rodovom," je kar bruhalo iz ust sicer pikrega Keana, ki je še dodal sledeče:



"Nasplošno igra Erlinga Haalanda ni bog ve kaj. Raven njegovih predstav je iskreno povedano nizka. V kazenskem prostoru je prava zver, v drugih nogometnih prvinah pa je zelo povprečen. V prihodnje bo moral vložiti veliko truda in energije, sicer bo v mojih očeh ostal nogometaš četrte kakovostne ravni."