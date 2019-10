Legendarni Italijan bije najtežjo bitko: 'Ne vem, kako se bo končala ta tekma'

Nekdanji član torinskega Juventusa, s katerim je leta 1996 osvojil naslov evropskega klubskega prvaka, in londonskega Chelseaja, je v začetku letošnjega leta priznal, da igra najtežjo 'tekmo' svojega življenja.



Čeprav se legendarni Gianluca Vialli po nekajmesečnem zdravljenju s kemoterapijo počuti precej bolje, se obenem zaveda, da ga do končne zmage čaka še dolga in trnova pot. "Ne vem, kako se bo končala ta 'tekma', ampak z zadovoljstvom lahko povem, da se po kemoterapiji znova počutim kot zver. V fizičnem smislu, jasno. Želim si, da bi bila moja zgodba inspiracija vsem ljudem, ki se spopadajo s podobnimi težavami. To je zagotovo največja prelomnica v mojem življenju," je Vialli delček svoje bitke z zahrbtno boleznijo razkril v nedavno izdani avtobiografiji, kjer so objavljene tudi nogometaševe najnovejše fotografije, na katerih je jasno razvidno, da je 55-letnik izgubil precej kilogramov.