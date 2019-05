Legendarni Italijan spet na klopi kitajske reprezentance

Kitajski nogometni navdušenci in tamkajšnji mediji so pozdravili vrnitev 71-letnega Marcella Lippija na mesto selektorja, kitajska zveza pa je zapisala, da je njihova reprezentanca pod njegovim vodstvom pokazala "pozitiven in bojeviti duh ter izrazila upanje, da se bo uvrstila na svetovno prvenstvo v Katarju 2022". Lippi je pred prihodom na Kitajsko vodil številne italijanske klube, med drugim tudi najbolj slovite, kot soJuventus,Inter in Napoli, pod njegovim vodstvom pa je Italija osvojila naslov svetovnega prvaka na zaključnem turnirju v Nemčiji 2006. Svojo strokovno pot v Aziji je začel leta 2012, ko je prevzel vodenje Guangzhouja, med letoma 2016 in 2019 pa je bil selektor Kitajske.

Lippi je na selektorskem mestu Kitajske zamenjal rojaka Fabia Cannavara, ki je bil na tem položaju le dober mesec.