Legendarni novinar na robu solz po blamaži Milana: Prosite navijače, naj vam odpustijo

Atalanta se je poigravala z velikim Milanom. FOTO: AP Fanatični navijač Milana Tiziano Crudeli je tudi dolgoletni novinar, ki svoje poslanstvo razume na poseben način. Ob zmagah svojih ljubljencev je v nebesih, ko rdeče-črni izgubljajo, je povsem na tleh. V zadnjih sezonah ima 71-letni novinar bolj malo razlogov za veselje. Milan je daleč od nekdanjega "leska", tako da ima precej več razlogov za kritiko, kot pa pohvalo na račun ljubljenega kluba. Crudeli je, pričakovano, zelo čustveno in neposredno doživel eno večjih sramot kluba v vsej zgodovini. Milan je na tekmi Serie A v Bergamu proti sosedu Atalanti prejel kar pet golov, v mreži Gianluigija Donnarumme je počila petarda, Crudeli pa je po petem prejetem golu povsem "ponorel". "Pred točno 21 leti so Milančani izgubili proti Romi z istim rezultatom, leta 1997 so pred domačimi gledalci izgubili z 1:6. Poraz v Bergamu gre torej v kategorijo najhujših v vsej klubski zgodovini," opaža Gazzetta Dello Sport. "Ko je Atalanta zabila peti gol in je v mreži gostov odjeknila petarda, je Crudeli izgubil glavo. V solzah je začel vpiti v kamero. Igralce in trenersko vodstvo je pozival na linč," nadaljuje milanski rožnati časnik. "Naj vas bo sram. Naj vas bo sram! Prosite navijače naj vam odpustijo, še prej se morate opravičite. To je sramota, sramota," je bil besen legendarni Italijan.