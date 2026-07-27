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Nogomet

Legendarni 'kralj Kazu' pri 59 letih še vedno zabija gole

Tokio, 27. 07. 2026 09.24 pred 14 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Kazuyoshi Miura

Legendarni japonski nogometaš Kazuyoshi Miura, bolj znan kot "kralj Kazu", je pri 59 letih znova opozoril nase. Nekdanji reprezentančni napadalec se je vpisal med strelce za visoko zmago svojega moštva Fukushima United proti Iwaki Furukawa s 7:0.

Kazuyoshi Miura je v svoji 41. poklicni sezoni v kvalifikacijah za japonski cesarski pokal proti ekipi Iwaki Furukawa dosegel peti gol za tretjeligaša iz Fukushime, kar je njegov prvi zadetek po novembru 2022. Izkušeni napadalec je v 52. minuti izkoristil predložek Takatore Einage in v kazenskem prostoru prehitel dva branilca ter žogo poslal v mrežo, s čimer je znova pokazal del svoje nekdanje mojstrske forme.

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"Bila je nekoliko zmedena situacija, a najpomembneje je, da smo bili vsi na pravem mestu. Mislim, da smo se dobro postavili," je po tekmi dejal Miura. "Želel sem upravičiti zaupanje trenerja, ki mi je ponudil priložnost za igro. Najbolj pa sem vesel, da so se igralci, strokovni štab in navijači iskreno veselili tega zadetka, čeprav smo že visoko vodili," je še dodal neuničljivi japonski nogometni veteran.

Miura je poklicno nogometno kariero začel pri brazilskem Santosu davnega leta 1986. V Braziliji je igral tudi za Palmeiras in Coritibo, v Evropi pa je določen pečat pustil tudi pri Dinamu iz Zagreba, za katerega je igral leta 1999. Na stari celini je igral tudi za italijansko Genoo, avstralski Sydney, v deželi vzhajajočega sonca pa za številne klube, med drugimi tudi za Vissel Kobe in Yokohamo.

Kazuyoshi Miura
Kazuyoshi Miura
FOTO: Profimedia

Za japonsko reprezentanco je med letoma 1990 in 2000 odigral 89 tekem in dosegel 55 golov. Leta 2012 se je preizkusil tudi v futsalu, za Japonsko je na šestih tekmah dosegel zadetek. Velja za enega najbolj prepoznavnih japonskih nogometašev vseh časov. V Guinnessovo knjigo rekordov se je zapisal kot najstarejši poklicni igralec nogometa, najstarejši strelec gola med japonsko elito ter za najdaljšo poklicno kariero v nogometu.

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