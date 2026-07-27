Legendarni 'kralj Kazu' pri 59 letih še vedno zabija gole

Kazuyoshi Miura je v svoji 41. poklicni sezoni v kvalifikacijah za japonski cesarski pokal proti ekipi Iwaki Furukawa dosegel peti gol za tretjeligaša iz Fukushime, kar je njegov prvi zadetek po novembru 2022. Izkušeni napadalec je v 52. minuti izkoristil predložek Takatore Einage in v kazenskem prostoru prehitel dva branilca ter žogo poslal v mrežo, s čimer je znova pokazal del svoje nekdanje mojstrske forme.

"Bila je nekoliko zmedena situacija, a najpomembneje je, da smo bili vsi na pravem mestu. Mislim, da smo se dobro postavili," je po tekmi dejal Miura. "Želel sem upravičiti zaupanje trenerja, ki mi je ponudil priložnost za igro. Najbolj pa sem vesel, da so se igralci, strokovni štab in navijači iskreno veselili tega zadetka, čeprav smo že visoko vodili," je še dodal neuničljivi japonski nogometni veteran.

Miura je poklicno nogometno kariero začel pri brazilskem Santosu davnega leta 1986. V Braziliji je igral tudi za Palmeiras in Coritibo, v Evropi pa je določen pečat pustil tudi pri Dinamu iz Zagreba, za katerega je igral leta 1999. Na stari celini je igral tudi za italijansko Genoo, avstralski Sydney, v deželi vzhajajočega sonca pa za številne klube, med drugimi tudi za Vissel Kobe in Yokohamo.