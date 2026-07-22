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Nogomet

Legendarni mehiški vratar Ochoa končal kariero

Ciudad de Mexico, 22. 07. 2026 08.24 pred 19 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Ochoa je po reprezentančnem labodjem spevu poljubil obe vratnici na Azteci

Svetovno prvenstvo na domačih tleh je mehiškemu nogometnemu vratarju Guillermu Ochoi ponudilo še zadnjo priložnost, da zablesti na največjem odru. Zdaj ta kultni nogometaš po več kot 20 letih končuje svojo pot v profesionalnem nogometu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Guillermo Ochoa je po domačem mundialu in več kot dveh desetletjih profesionalne kariere napovedal konec športne poti. "S seboj odnašam naklonjenost in ljubezen milijonov ter prepričanje, da sem za Mehiko dal vse," je na družbenih omrežjih zapisal Ochoa le nekaj dni po koncu svetovnega prvenstva.

Guillermo Ochoa
Guillermo Ochoa
FOTO: Profimedia

Na tem velikem turnirju, ki so ga gostile ZDA, Mehika in Kanada, je 41-letni Ochoa postal eden od le treh igralcev, ki so nastopili na šestih svetovnih prvenstvih. Druga dva sta Argentinec Lionel Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo.

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"Nikoli si nisem mogel predstavljati, kam me bodo te sanje popeljale," je dejal Ochoa, ki je z reprezentanco nastope končal v osmini finala in porazom z 2:3 proti Angliji. Ochoa je bil mehiški prvi vratar na svetovnih prvenstvih v letih 2014, 2018 in 2022, pred tem pa je z reprezentanco potoval kot rezervni vratar že leta 2006 in 2010. Tokrat je vlogo prvega vratarja prevzel Raul Rangel.

"Biti vratar pomeni vedeti, da moraš 90 minut čakati na tisti trenutek, ko je vse odvisno od tebe. In ko ta trenutek nastopi, ne smeš oklevati," je še zapisal. Čeprav se je vratar v klubski karieri preselil v Evropo, si tam nikoli ni zagotovil mesta v katerem od vrhunskih klubov.

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